TikTok critique la volonté de l'Indonésie d'interdire le e-commerce sur les réseaux sociaux

"Près de deux millions d'entreprises indonésiennes utilisent TikTok pour prospérer et se développer à travers le commerce sur le réseau social", a indiqué à l'AFP Anggini Setiawan, la responsable de la communication de TikTok en Indonésie.

"Contraindre les médias sociaux et le e-commerce à se séparer en différentes plateformes non seulement nuirait à l'innovation mais désavantagerait également les commerçants et les clients indonésiens", a-t-elle ajouté, appelant l'Indonésie à "fournir des règles du jeu équitables pour TikTok".

Mardi, le vice-ministre du Commerce indonésien, Jerry Sambuaga, a déclaré lors d'une audition au Parlement qu'il faut "différencier entre e-commerce, médias sociaux et commerce social".

Déplorant une réglementation trop faible du e-commerce sur les réseaux sociaux, il a appelé à un changement du cadre légal actuel.