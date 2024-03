Tim Cook, parasols et retraités: Apple ouvre un nouveau magasin à Shanghai

Le géant américain a ouvert son huitième Apple Store dans la plus grande et riche ville de Chine, alors que les inquiétudes grandissent quant à une chute de ses ventes dans la deuxième économie mondiale.

Plusieurs heures avant l'ouverture, des centaines de personnes étaient déjà rassemblées devant le magasin. Parmi elles, de nombreux jeunes fans exhibant montres connectées, smartphones voire lunettes de réalité augmentée de la marque.

Mais la plupart sont arrivés trop tard pour prendre place dans l'immense file d'attente qui permettait d'avoir accès au magasin.

Une foule d'hommes et de femmes d'âge mur, armés de chaises pliantes et de parasols, avait pris place bien plus tôt.