Tir un hôpital à Gaza: 5.000 manifestants près de l'ambassade d'Israël à Amman

Environ 5.000 personnes manifestent mercredi près de l'ambassade d'Israël à Amman, après un tir sur un hôpital de Gaza, qui a fait des centaines de morts et dont Israël et les mouvements armés palestiniens se rejettent la responsabilité.

Déployées en nombre sur les lieux selon un journaliste de l'AFP, les forces de sécurité ont empêché les manifestants de s'approcher du bâtiment dans le quartier de Rabieh, dans l'ouest de la capitale, et bloqué toutes les routes menant à l'ambassade.

Ils ont également crié des slogans contre le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le qualifiant de "traître" et appelé le roi Abdallah II de Jordanie à leur "ouvrir les deux ponts" reliant le pays à Israël.

Des photos du président américain Joe Biden et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu barrées de la mention, en arabe et en anglais "criminels de guerre" et "partenaires dans le crime", sont aussi brandies par la foule.

Joe Biden a appuyé mercredi la version israélienne imputant l'explosion dans l'hôpital mardi soir à un tir de roquette du Jihad islamique, un groupe armé palestinien allié du Hamas. Ce dernier, et nombre de pays arabes, imputent la frappe à Israël en dépit de son démenti.