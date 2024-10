"Tout est rasé là-bas": 55 Belges sont arrivés du Liban ce vendredi, un deuxième avion de rapatriement est arrivé à Beyrouth

Les 55 Belges étaient attendus vers 22h à Bruxelles, mais l'avion néerlandais qui les rapatriait a connu une heure de retard sur le planning prévu. Sur place, nous avons rencontré plusieurs de ces personnes en provenance du Liban. Hania est Belge, elle vit au Proche-Orient depuis un an et est "hyper rassurée" d'avoir pu rentrer : "Je remercie le gouvernement d'être intervenu aussi rapidement. On a été contactés avant-hier et nous voilà." Notre interlocutrice espère tout de même retourner au Liban dès que possible.

Meriem est émue aux larmes. Cette Belge, qui vit au Liban depuis 15 ans, est "soulagée d'être là, mais triste pour ceux qui ont dû rester. C'est dur". Elle appelle la communauté internationale à intervenir pour calmer la situation dans la région: "Il faut que ça s'arrête, tout est rasé là-bas. Ce n'est pas normal de massacrer des gens comme ça. (...) Chaque fois, on se dit que ça va cesser et non, ça continue de plus belle. On a de la famille là-bas qui n'a pas pu venir."