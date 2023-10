"Tout membre du Hamas est un homme mort" prévient Netanyahu

"Le Hamas, c'est Daech (le groupe jihadiste Etat islamique, ndlr) et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daech", a-t-il ajouté lors d'une première allocution solennelle commune avec les membres de son cabinet de guerre formé plus tôt dans la journée.

Benjamin Netanyahu et son rival de l'opposition, Benny Gantz, avaient annoncé s'être mis d'accord pour créer un gouvernement d'urgence et un cabinet de guerre pour la durée du conflit, quatre jours après l'attaque sanglante et sans précédent lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.