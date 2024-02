"On a tout perdu": à Valence, le désespoir des rescapés de l'incendie

"On a échappé à la guerre en Ukraine, à celle en Israël pour venir ici. Et maintenant, on vit ça", se lamente-t-elle, à propos du sinistre qui a fait au moins neuf morts à Valence.

Lorsque l'incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans son immeuble, la jeune femme de 34 ans, qui ne veut pas donner son nom de famille, était sortie pour se rendre au bureau de poste avec son mari.

"Nous avons vu la fumée noire et nous avons commencé à courir parce que notre chien était dans l'appartement. Quand nous sommes arrivés, les derniers étages étaient en feu", raconte cette employée dans le marketing.