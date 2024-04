Tout retard dans le soutien militaire et financier à l'Ukraine aide Moscou

Le retard dans la livraison de systèmes de défense aérienne et de munitions à l'Ukraine permet à la Russie de poursuivre ses attaques aériennes contre l'Ukraine, a souligné le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg mercredi. "L'Ukraine ne peut plus attendre. Elle a un besoin immédiat de défense aérienne, de munitions et d'aide", a-t-il insisté à l'occasion d'une visite du président finlandais Alexander Stubb à Bruxelles.