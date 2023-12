Traque sans frontières des régimes autoritaires contre les journalistes critiques, selon Freedom House

Connue sous le nom de "répression transnationale", la volonté de ces régimes de projection de leur appareil coercitif sur leurs ressortissants à l'étranger est revenue dans l'actualité. Les autorités judiciaires américaines ont annoncé la semaine dernière l'arrestation et l'inculpation d'un Indien pour avoir commandité le projet d'assassinat à New York d'un dirigeant séparatiste sikh, à l'instigation d'un agent de New Delhi.

Le concept est apparu au grand jour avec l'assassinat d'un journaliste : celui de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018, rappelle Freedom House.

"A mesure que les attaques contre les médias libres et indépendants augmentent dans le monde, de plus en plus de journalistes sont obligés de travailler en exil et sont confrontés à une menace croissante de répression transnationale sur leur nouvelle terre d'accueil", selon le rapport.

En une dizaine d'années, entre 2014 et 2023, l'organisation a dénombré "112 actes physiques de répression transnationale contre des journalistes perpétrés par 26 gouvernements", dont la Chine, la Russie, le Belarus, l'Iran, le Pakistan, l'Arabie saoudite ou le Cambodge.