Traversées de migrants en Méditerranée: trimestre le plus meurtrier depuis 2017

Le premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017 avec 441 vies perdues en tentant d'atteindre l'Europe, a déclaré l'ONU mercredi.

Et dix migrants originaires d'Afrique subsaharienne cherchant à gagner clandestinement l'Europe sont morts après le naufrage de leur bateau en Méditerranée au large de la Tunisie, ont annoncé mercredi encore les gardes-côtes tunisiens.

L'Organisation internatinale pour les Migrations des Nations unies (OIM) a estimé que ce chiffre de 441 décès entre janvier et mars 2023 est en deçà de la réalité.

"Soixante-douze migrants ont été secourus et dix corps ont été repêchés après le naufrage du bateau mardi", au large de Sfax dans le centre-est de la Tunisie, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la garde nationale, Houssem Jebabli

"Avec plus de 20.000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014, je crains que ces décès aient été normalisés", a-t-il averti, ajoutant que "les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines".

"Pendant le week-end de Pâques, 3.000 migrants ont atteint l'Italie, ce qui porte le nombre total d'arrivées depuis le début de l'année à 31.192 personnes", a déclaré l'OIM.