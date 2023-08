Treize morts dans deux attaques djihadistes dans le Nord-est du Nigeria

"Les dix fermiers ont été tués par balle", a déclaré le milicien Umar Ari, qui a participé à l'évacuation des corps.

Quatre autres fermiers sont toujours portés disparus, a déclaré M. Liman au sujet de cette seconde attaque dont il a confirmé le bilan.

Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ciblent de plus en plus les bûcherons, éleveurs, agriculteurs et pêcheurs dans le nord-est du Nigeria les accusant d'espionner et de transmettre des informations à l'armée et aux milices.