Treize otages sont arrivés en Israël, quatre autres en chemin

C'est la troisième fois que des otages israéliens et étrangers sont libérés en trois jours, suite à la trêve entamée vendredi. Douze otages ont été emmenés par des unités d'élite israéliennes, une femme est rentrée en hélicoptère et quatre personnes sont passées par l'Egypte via le terminal de Rafah (sud de la bande de Gaza), selon le communiqué de l'armée israélienne.