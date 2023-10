Trente-cinq Français tués dans les attaques du Hamas le 7 octobre contre Israël

Trente-cinq Français ont été tués dans les attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre contre Israël, et neuf sont portés disparus, selon un nouveau bilan jeudi du ministère français des Affaires étrangères.

La France, avec 35 morts, est le pays étranger le plus touché par le massacre.

Au total, sur les plus de 1.400 personnes tuées le 7 octobre en Israël - bilan des autorités israéliennes -, plus de 200 étaient des ressortissants étrangers, dont beaucoup avaient également la nationalité israélienne, selon un décompte de l'AFP.

Après la France, la Thaïlande et les États-Unis sont les pays les plus touchés, avec respectivement 33 et 31 morts.