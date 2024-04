Trêve à Gaza: la Maison Blanche juge les déclarations du Hamas "pas très encourageantes"

Cette proposition a été soumise lors d'une réunion "marathon" dimanche au Caire, selon M. Sullivan, en présence de représentants du gouvernement israélien et du Hamas via les médiateurs de l'Egypte, des Etats-Unis et du Qatar.

"Je l'ai pressé d'essayer d'obtenir une réponse de leur part, le plus rapidement possible, et dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet, nous vous les communiquerons", a ajouté M. Sullivan.

Le Hamas a annoncé mardi étudier un projet de trêve de plusieurs semaines dans les combats et les raids aériens à Gaza, assorti de la libération de dizaines d'otages israéliens, en dépit du rejet de certaines de ses demandes.