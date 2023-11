Trêve à Gaza: un total de 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans l'enclave

L'Onu a annoncé samedi qu'un total de 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur la veille de la trêve et sur ce nombre, 61 véhicules ont acheminé du matériel médical, de la nourriture et de l'eau dans le Nord de l'enclave.

Onze ambulances, trois autocars et un véhicule à plateau ont été livrés à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la Bande de Gaza, "pour aider aux évacuations", précise dans un communiqué l'agence des Nations Unies chargée de la coordination humanitaire (Ocha).

"Plus la trêve durera, plus les organisations humanitaires seront en mesure d'envoyer de l'aide à l'intérieur et à l'extérieur de la bande de Gaza", a ajouté l'Ocha, remerciant le Croissant-Rouge palestinien et le Croissant-Rouge égyptien.

L'agence de l'Onu s'est félicitée de "la libération d'autres otages aujourd'hui" et a renouvelé son appel à la "libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages", espérant "que la libération d'autres détenus palestiniens soulagera leurs familles et leurs proches".

L'Autorité pénitentiaire israélienne a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche la libération de 39 prisonniers palestiniens, après que le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza a relâché 20 otages, dans le cadre d'un accord entré en vigueur vendredi.