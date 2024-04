Trois combattants du Hezbollah tués dans une frappe israélienne

L'agence de presse officielle libanaise ANI a rapporté plus tôt que "des avions hostiles ont effectué un raid ciblant une maison dans la ville d'al-Jabeen" et que des ambulances "se sont rendues dans la zone".

"Trois membres du Hezbollah ont été tués et deux autres grièvement blessés lors d'une frappe israélienne qui a visé une maison dans la ville d'al-Jabeen", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat.

Le Hezbollah pro-iranien a pour sa part assuré samedi dans des déclarations successives avoir visé des positions israéliennes, des rassemblements de soldats et des dispositifs d'espionnage.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza il y a plus de six mois, des échanges de tirs opposent quotidiennement l'armée israélienne au Hezbollah, allié du mouvement islamiste palestinien.

Ces derniers jours, le mouvement chiite a intensifié ses attaques contre des positions militaires israéliennes alors que le Moyen-Orient est en proie à une poussée de fièvre.