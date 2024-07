Trois fois plus d'Ukrainiens prêts à céder des territoires en échange de la paix

Aux mois de mai et juin dernier, l'Institut de sociologie de Kiev a interrogé 3.075 Ukrainiens âgés de plus de 18 ans, pour savoir s'ils seraient prêts à céder des territoires à la Russie en échange de la paix. Il s'agissait uniquement de citoyens vivant dans des zones encore sous le contrôle du gouvernement de Kiev. Un tiers d'entre eux se sont montrés favorables à cette possibilité, alors qu'ils n'étaient que 10% à être d'accord l'année dernière. Malgré ce triplement, 55% des Ukrainiens interrogés s'opposent toujours à la cession de territoires à la Russie.

Le sondage interrogeait également les répondants sur leur opinion concernant une série de propositions de paix concrètes. Dans un premier scénario, la Russie garde tous les territoires qu'elle contrôle à l'heure actuelle, et l'Ukraine n'adhère pas à l'Otan mais devient membre de l'Union européenne. Près de 38% des personnes interrogées se sont positionnées en faveur d'une telle hypothèse. Dans un second scénario, l'Ukraine adhère à l'UE, mais aussi à l'Otan. La Russie doit également céder à l'Ukraine les territoires de Zaporizhzhya et de Kherson, mais peut conserver la Crimée. Cette situation reçoit, elle, les faveurs de 57% des répondants.