Trois Iraniens inculpés aux Etats-Unis de cyberpiratage de la campagne de Trump

Ce piratage présumé s'inscrit dans le cadre des "tentatives de l'Iran de semer la discorde et de miner la confiance dans le système électoral américain", a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland, lors d'une conférence de presse.

"Le message du gouvernement américain est clair: c'est le peuple américain, et non pas une puissance étrangère, qui décide du résultat de nos élections, pas l'Iran et ses actions informatiques malveillantes", a-t-il affirmé.

"Pas la Russie" et "pas la Chine", a insisté le ministre, en référence aux tentatives d'ingérence imputées à ces deux pays par les Etats-Unis.