Trois militaires écroués pour "complot contre la sûreté de l'État" au Burkina Faso

Le parquet militaire a affirmé avoir été saisi en août "des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires, en intelligence, procéderaient à l'identification de points sensibles et de domiciles dont celui du président de la transition - le capitaine Ibrahim Traoré - et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition".

Suite à cette dénonciation, une enquête circonstanciée a été ouverte et "à ce jour, trois militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complot militaire, violation de consignes militaires, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui", a expliqué le commandant Alphonse Zorma, procureur militaire.