Trois militaires tués dans une attaque de l'État islamique en Syrie

"Un lieutenant-colonel et deux soldats ont été tués", a ajouté l'OSDH, basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les djihadistes "ont attaqué un site où des forces du régime étaient stationnés dans le désert", à l'est de la province de Homs.

Le 3 mai, 15 combattants pro-régime avaient été tués lors de trois attaques simultanées par l'EI dans l'est de la province de Homs.

L'EI a pris le contrôle de pans entiers de la Syrie et de l'Irak en 2014, proclamant son "califat" et imposant un règne de terreur avant d'être défait en 2019 par une coalition internationale dirigée par les États-Unis et les forces kurdes.

Depuis la défaite territoriale du groupe, des djihadistes se sont repliés sur le vaste désert syrien et continuent de mener des attaques meurtrières, visant principalement l'armée et les forces dirigées par les Kurdes.