Trois morts dans un raid israélien contre l'aéroport d'Alep en Syrie, selon une ONG

L'aéroport a notamment servi à acheminer l'aide humanitaire internationale vers Alep, durement frappée par le séisme qui a dévasté le 6 février plusieurs régions de Syrie et de la Turquie voisine.

L'OSDH, basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, a déclaré que les victimes du raid étaient "un officier syrien" et deux personnes "dont la nationalité n'a pas été déterminée."

L'aéroport avait été visé mardi à l'aube par une frappe israélienne qui l'a mis hors service, a indiqué l'agence de presse officielle Sana.

"A exactement 2H07 (00H07 heure belge), l'ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis la Méditerranée, à l'ouest de Lattaquié, et ciblé l'aéroport international d'Alep", a affirmé Sana, en citant une source militaire.

Plus de 80 avions d'aides humanitaires ont atterri à cet aéroport au cours du mois dernier, a indiqué mardi à l'AFP Suleiman Khalil, un responsable au ministère des Transports syrien. "Il n'est plus possible d'accueillir d'avion d'aide tant que les dégâts ne seront pas réparés", a-t-il ajouté.

Ces dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, visant des positions du régime ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, grands alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël.