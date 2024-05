Trois nouvelles suspectes en lien avec le vol de bijoux à la foire d'art de Maastricht

Deux diamants volés ont également été retrouvés, à Hong Kong et en Israël. Ils proviennent tous les deux du même collier et ont été saisis pour une enquête.

Quatre hommes avaient été précédemment mis en lien avec le vol. L'équipe de recherche est en possession d'éléments qui "donnent une image encore plus claire sur les lieux de séjour des suspects avant et après le cambriolage et sur leur probable localisation actuelle", précise la police. Ils seraient passés par Liège et Verviers avant le vol et la police indique qu'ils ont transité, entre autres, par la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie pour rejoindre la Serbie après le cambriolage.

Les forces de l'ordre notent que les suspects sont originaires de la ville serbe de Nis. Les enquêteurs n'excluent pas qu'ils y soient actuellement, mais ils peuvent également se trouver dans ou aux alentours de la capitale, Belgrade.