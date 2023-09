Trois oeuvres d'art soupçonnées volées par les nazis saisies dans des musées américains

Trois œuvres de l'artiste autrichien Egon Schiele réclamées par les héritiers de leur ancien propriétaire, un collectionneur et artiste juif victime des nazis, ont été saisies par la justice américaine dans de grands musées des Etats-Unis, a-t-on appris jeudi de source judiciaire, confirmant une information du New York Times.

Dans des ordonnances de saisie datées de mardi, et dont l'AFP a eu connaissance, la Cour suprême de l'Etat de New York estime qu'il "existe des motifs raisonnables de croire" que ces dessins de l'artiste expressionniste autrichien "sont volés" et "détenus illégalement".