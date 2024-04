Trois otages humanitaires camerounais libérés après 100 jours de captivité

"On vient de nous annoncer leur libération, il est un peu tôt pour dire qu'ils sont en bonne santé mais ils sont sains et saufs, éprouvés, mais nous sommes rassurés sur leur intégrité physique, ils souriaient sur des photos qu'on nous a transmises", a ajouté M. Routeau.

Les trois employés de l'ONG française avaient été kidnappés le 10 janvier dans le village de Yémé, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, alors qu'ils travaillaient "dans le cadre d'activités de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition", avait alors annoncé PUI.

"Nous n'avons pour l'heure aucune information sur les circonstances de leur libération", ils ont été récupérés notamment par l'armée nigériane, a simplement indiqué M. Routeau.

L'extrême-nord du Cameroun, comme le nord-est du Nigeria, sont le théâtre de combats et d'exactions menés par les jihadistes de Boko Haram et de sa dissidence du groupe Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP pour son acronyme en anglais), qui se livrent régulièrement, en plus de tueries, à des enlèvements de civils qu'ils échangent le plus souvent contre des rançons.