Trois personnes dont un couple de missionnaires américains tuées en Haïti

Trois personnes dont un couple de missionnaires américains ont été tuées dans une attaque de gangs en Haïti, qui reste ravagé par la violence des bandes armées en attendant le déploiement d'une force internationale d'appui à sa police. "Davy, Natalie et Jude ont été abattus" jeudi soir par des gangs, a annoncé vendredi leur organisation, Missions in Haiti, Inc, sur Facebook. "Nous sommes tous accablés de chagrin".

"J'ai le coeur brisé en mille morceaux (...). La plupart d'entre vous savent que ma fille et mon beau-fils Davy et Natalie Lloyd sont missionnaires à plein temps en Haïti. Ils ont été attaqués par des gangs ce soir et ont tous deux été tués", a dit le père de l'une des victimes, Ben Baker, également sur Facebook. M. Baker est un élu républicain de l'Etat américain du Missouri. La troisième victime a été identifiée par plusieurs médias comme étant Jude Montis, un directeur de l'organisation.

Dans une publication antérieure de quelques heures, Missions in Haiti avait tiré la sonnette d'alarme, affirmant que les victimes avaient été attaquées par deux gangs. - "En danger" - Le premier - "trois véhicules pleins d'hommes" - avait emmené Davy Lloyd à l'intérieur d'une maison et l'avait "ligoté et battu" avant de s'emparer des véhicules de l'organisation et d'autres biens puis de partir, selon Missions in Haiti.