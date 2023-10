Troisième forum des Nouvelles routes de la soie les 17 et 18 octobre en Chine

Les Nouvelles de routes de la soie (projet dont l'appellation officielle est "La Ceinture et la Route" et l'acronyme anglais est BRI, Belt and Road Initiative) sont un ambitieux projet lancé sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping.

Il vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels.