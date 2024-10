Trudeau dénonce une "erreur monumentale" de l'Inde en pleine crise diplomatique

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé lundi que l'Inde avait fait "une erreur monumentale" en décidant d'"attaquer les Canadiens" alors que New Delhi et Ottawa ont chacun expulsé leur ambassadeur et d'autres diplomates de haut rang.

Cette déclaration survient après l'annonce par la police fédérale canadienne de "l'implication d'agents du gouvernement de l'Inde dans des activités criminelles graves au Canada", notamment l'assassinat d'un dirigeant séparatiste sikh.