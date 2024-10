Trump affirme que le drame du 7 Octobre n'aurait "jamais eu lieu" s'il avait été président

"Nous ne devons jamais oublier le cauchemar" du 7-Octobre, a lancé le candidat républicain à la Maison Blanche, lors d'une cérémonie organisée dans une de ses propriétés à Miami.

L'ancien président américain, et candidat républicain à la présidentielle, s'exprimait un an après les attaques commises par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023. De nombreux dirigeants ont commémoré les victimes lundi et manifesté leur attachement à la paix.