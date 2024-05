Trump affirme que son ancienne rivale Haley ne sera pas sa vice-présidente

Les pronostics vont bon train sur qui le candidat septuagénaire désignera comme son colistier pour la présidentielle de novembre face au démocrate Joe Biden.

Parmi les noms qui circulent le plus: les sénateurs Tim Scott et J.D Vance et l'élue de New York Elise Stefanik. Mais certaines rumeurs évoquaient aussi le nom de Nikki Haley, sa dernière rivale aux primaires républicaines.