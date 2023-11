Trump appelle le nouveau président argentin Milei et dit prévoir une rencontre

Trump, qui avait déjà envoyé un chaleureux message vidéo de félicitations, l'a appelé mercredi soir pour le féliciter et lui dire "que sa victoire par un large écart a eu un grand impact au niveau mondial", selon un communiqué jeudi sur le compte X du secrétariat du président argentin élu.

L'économiste Javier Milei, aux positions controversées sur le changement climatique et contre l'avortement notamment, est parfois comparé à Donald Trump pour ses postures "anti-système" revendiquées, ses positions ultralibérales, et son style agressif voire insultant.

Milei a déjà par le passé exprimé son admiration pour l'ancien président américain (2017-2021), notamment pour sa "lutte contre le socialisme", même si dans les faits il fait rarement référence à lui.

Dimanche, Donald Trump avait été l'un des dirigeants et ex-dirigeants à féliciter le plus chaleureusement Milei pour sa victoire. "Je suis très fier de toi. Tu vas transformer ton pays et faire de l'Argentine à nouveau un grand pays", avait déclaré M. Trump sur son réseau Truth social, avant d'adresser un message vidéo à Milei.