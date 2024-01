Trump au tribunal qui examine sa demande d'immunité pénale

Cinq mois après avoir plaidé non coupable d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020, Donald Trump est arrivé mardi matin à la cour d'appel de Washington saisie de sa demande d'immunité pénale en tant qu'ex-président.

Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection présidentielle de novembre cherche notamment avec cette audience à reporter ses divers procès au pénal le plus tard possible, et en tout cas après le scrutin.