Trump critiqué par Biden pour avoir qualifié le Hezbollah d'"intelligent"

Donald Trump a essuyé une pluie de critiques jeudi de la part du président américain Joe Biden et de certains de ses rivaux républicains pour avoir qualifié le Hezbollah, bête noire d'Israël et allié du Hamas, de "très intelligent".

"Il est honteux qu'une telle personne, un ancien président des Etats-Unis, contribue à la propagande", a renchéri le ministre israélien des Communications Shlomo Karhi, estimant que Donald Trump n'était "évidemment" pas digne de confiance.

"Il n'y avait pas de meilleur ami ou d'allié pour Israël que le président Donald Trump", s'est défendu ce dernier jeudi soir dans un communiqué de campagne.

"La faiblesse et l'incompétence de Joe-la-Crapule a renforcé et encouragé nos ennemis à travers le monde, et maintenant, tellement de vies ont été inutilement perdues", a-t-il poursuivi, renouvelant ses attaques contre son successeur démocrate.