Trump de retour à son procès en diffamation après ses victoires aux primaires

L'homme d'affaires et tribun politique, qui se rapproche d'un match retour à la présidentielle de novembre contre Joe Biden, est revenu à New York mercredi soir et a quitté sa Trump Tower de Manhattan jeudi matin pour entrer au palais de justice du sud de l'île new-yorkaise, selon une photographe de l'AFP.

Ce procès au civil oppose depuis le 16 janvier une ancienne chroniqueuse de l'édition américaine du magazine Elle, Elizabeth Jean Carroll, 80 ans, à Donald Trump, 77 ans, qu'elle a déjà fait condamner au civil en mai 2023 à cinq millions de dollars de dédommagements pour agression sexuelle en 1996 et, une première fois, pour diffamation.

Faisant la navette depuis huit jours entre ses meetings de campagne dans les Etats et de l'Iowa et du New Hampshire et le tribunal fédéral de New York, l'ex-locataire de la Maison Blanche, qui rêve d'y retourner et sort renforcé par ses victoires aux primaires des 15 et 23 janvier, doit témoigner jeudi pour se défendre.

Cette audience avait été annulée lundi en raison de soupçons de Covid d'un juré et d'une avocate, et repoussée plusieurs fois jusqu'à ce jeudi.