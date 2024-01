Trump en campagne dans l'Iowa, trois ans après l'assaut du Capitole

Dans la ville de Sioux Center vendredi, le milliardaire et tribun politique a accusé le président Joe Biden, "Joe-la-Crapule", d'"attiser les peurs" après un discours de "campagne pathétique" en Pennsylvanie, où le démocrate de 81 ans a comparé la rhétorique du républicain de 77 ans à celle de "l'Allemagne nazie".

- "Vote le plus important" -

"Dans dix jours, les gens de cet Etat vont effectuer le vote le plus important de leur vie", a lancé M. Trump en jugeant le contexte et les enjeux de 2024 "encore plus" impérieux que lors de sa campagne victorieuse de 2016.

En dépit de ses déboires judiciaires et du risque de prison pour la tentative de renverser les résultats de la présidentielle de novembre 2020, les sondages créditent Donald Trump de 60% des voix républicaines face à ses principaux adversaires, Nikki Haley et RonDeSantis.