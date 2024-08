Trump est un "véritable danger" pour les Etats-Unis, assène Biden

"Nous sommes à un tournant. Nous y sommes vraiment (...) et la démocratie est l'élément clé", a ajouté M. Biden dans cet entretien enregistré il y a plusieurs jours à la Maison Blanche et dans lequel il apparaît en meilleure forme que lors de son débat désastreux le 27 juin en direct sur CNN face à Donald Trump, l'ancien président républicain (2017-2021) de 78 ans de nouveau candidat.

"Je peux à peine dire l'âge que j'ai (...) J'ai du mal à le sortir de ma bouche", a admis l'octogénaire, qui cherche de plus en plus souvent ses mots et dont l'expression orale d'une voix faible et enrouée est parfois difficile à comprendre.

C'est trois semaines après ce calamiteux débat télévisé face à M. Trump, une tradition des campagnes présidentielles aux Etats-Unis, que M. Biden avait annoncé le 21 juillet qu'il renonçait à se présenter au scrutin du 5 novembre.

Mme Harris, aussitôt rentrée dans la course, est assurée d'être investie par la convention du Parti démocrate à Chicago du 19 au 22 août, avec son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.