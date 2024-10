Trump et Harris s'affrontent à distance dans le Michigan

Donald Trump et Kamala Harris ont déplacé leur duel vendredi dans le Michigan, se lançant des piques à distance depuis l'un des Etats les plus disputés d'une course haletante pour la Maison Blanche.

"On va rendre sa grandeur à Detroit", a lancé le républicain en meeting dans la première ville de l'Etat, au terme d'une journée où le candidat a beaucoup parlé de l'industrie automobile qu'il entend protéger et faire renaître en imposant des taxes aux voitures construites à l'étranger.