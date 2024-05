Trump fait marche arrière après un tollé sur la contraception

"Je n'ai jamais prôné, et ne prônerai jamais, le fait d'imposer des restrictions à la contraception", a tempêté le candidat de la droite dans un message en majuscules sur sa plateforme Truth Social.

"C'est un mensonge monté de toutes pièces par les démocrates, de la désinformation", a-t-il ajouté. "Je ne soutiens pas d'interdiction de la contraception, et le Parti républicain ne le fera pas non plus!".

Plus tôt, la chaîne locale KDKA lui avait demandé s'il soutenait des restrictions au droit à la contraception.

"Nous examinons cela, et je vais avoir une politique là-dessus très bientôt", avait répondu le magnat des affaires.