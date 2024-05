Trump fustige un procès "très injuste" après avoir été reconnu coupable

"Nous allons faire appel de cette arnaque", a lancé le républicain depuis le hall de sa Trump Tower, s'insurgeant contre une décision "injuste" et un procès truqué.

Au lendemain de son verdict historique de culpabilité à New York qui plonge la présidentielle américaine dans l'inconnu, Donald Trump a fustigé un procès "très injuste" depuis son gratte-ciel de Manhattan.

Dans un discours décousu de plus de 30 minutes, le milliardaire a par ailleurs accusé le président sortant Joe Biden et sa "bande", d'être des "malades" et des "fascistes" responsables de ses déboires judiciaires.

Devant la Trump Tower, une poignée de ses partisans se sont réunis en manifestation de soutien, tandis que certains passants font un doigt d'honneur devant l'entrée du gratte-ciel.

"Le vrai verdict aura lieu le 5 novembre, par le peuple américain", avait déjà assuré Donald Trump jeudi devant les caméras après avoir été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation qui pesaient contre lui dans ce procès pénal, le premier d'un ex-président américain.