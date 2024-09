Trump impute la nouvelle tentative d'assassinat le visant aux attaques de Biden et Harris

La campagne se poursuit ainsi sous le signe de la violence, plus de deux mois après une première tentative d'assassinat contre le candidat républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre.

Donald Trump a directement imputé lundi la tentative d'assassinat présumée le visant aux attaques du président sortant Joe Biden et de son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris.

"A cause de ce discours de la gauche communiste, les balles sifflent et cela ne va faire qu'empirer", a-t-il ensuite renchéri sur son réseau Truth Social.

Le suspect "adhérait au discours de Biden et Harris, et a agi en conséquence", a déclaré l'ex-président à Fox News, reprenant les accusations qu'il avait déjà formulées après la tentative d'assassinat à laquelle il a échappé le 13 juillet.

Présenté à un juge lundi en Floride (sud-est), Ryan Wesley Routh, un Américain pro-ukrainien de 58 ans que l'AFP avait interviewé en 2022 à Kiev où il s'était rendu en soutien au peuple ukrainien, s'est vu signifier des inculpations de détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire et de possession d'une arme au numéro de série effacé.

Outre ces charges, passibles respectivement de peines maximales de 15 ans et cinq ans de prison, il devrait ultérieurement faire l'objet d'autres poursuites. Sa prochaine comparution, sur son maintien en détention, a été fixée au 23 septembre et sa mise en accusation formelle une semaine plus tard.

Le ministre de la Justice, Merrick Garland, a affirmé que ses services consacreraient "tous les moyens disponibles" à cette enquête.