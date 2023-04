Trump inculpé au pénal, et maintenant?

L'ancien président Donald Trump a été inculpé au pénal par la justice de l'Etat de New York, une première historique qui n'est que le début d'un long chemin judiciaire.

La justice new-yorkaise avait ouvert en 2018 une enquête sur un versement de 130.000 dollars effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale avec Donald Trump.

La somme n'avait pas été déclarée dans les comptes de campagne du candidat républicain, une violation possible des lois électorales de l'Etat, et enregistrée en "frais juridiques" dans les comptes de son entreprise, dont le siège est à New York.

En janvier, le procureur démocrate de Manhattan Alvin Bragg avait mis sur pied un grand jury -- un panel de citoyens tirés au sort et dotés de larges pouvoirs d'enquête -- afin de déterminer s'il existait suffisamment d'éléments pour inculper Donald Trump.