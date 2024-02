Trump risque une très lourde amende pour fraudes dans le verdict d'un procès à New York

Partager:

Donald Trump et ses deux fils adultes pourraient devoir verser 370 millions de dollars d'amende et être privés d'une partie de leur empire immobilier si un juge de New York les condamne vendredi au civil pour fraudes financières. L'ex-président des Etats-Unis, candidat à un retour à la Maison Blanche, ses fils Donald Trump Jr et Eric Trump ont comparu lors d'un procès civil fleuve d'octobre à janvier, accusés d'avoir énormément gonflé la valeur des actifs de leur empire familial Trump Organization.

Une décision écrite et sans audience pourrait être rendue vendredi par le juge Arthur Engoron, a confirmé à l'AFP une source proche du dossier. La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, élue démocrate, qui a porté plainte au civil à l'automne 2022 pour fraudes financières, leur réclame 370 millions de dollars de dédommagements et le verdict du tribunal civil de Manhattan pourrait aussi retirer aux Trump le contrôle de leurs entreprises et actifs immobiliers à New York. - "fraudes répétées" -

Trump père et fils sont accusés d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier, au coeur de la Trump Organization, pour obtenir des prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance. Certains actifs, comme la Trump Tower sur la 5e Avenue de Manhattan, sont emblématiques de la réussite de l'homme d'affaires qui s'était lancé en politique sur son image de bâtisseur à succès. Avant même le procès, d'octobre à janvier, le juge Engoron, avec qui Donald Trump a des relations exécrables, avait jugé la fraude constituée.