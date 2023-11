Tsahal dit avoir trouvé des "armes" dans l'hôpital al-Chifa, le Hamas dément

L'armée israélienne assure avoir trouvé "des munitions, des armes et des équipements militaires" du mouvement islamiste palestinien Hamas dans l'hôpital al-Chifa de Gaza où elle est intervenue militairement mercredi. Une information démentie par le ministère de la Santé du Hamas.

"Nous avons la preuve que l'hôpital servait à des fins militaires et terroristes contrairement aux lois internationales", a déclaré à la presse le porte-parole de l'armée Daniel Hagari.

Le Qatar a de son côté appelé à une "enquête internationale" sur les opérations militaires israéliennes contre les hôpitaux de la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a "condamné avec la plus grande fermeté" le raid contre Al-Chifa, dénoncé comme "un crime de guerre et une violation flagrante des lois et accords internationaux", appelant à "une enquête internationale urgente, notamment en dépêchant des enquêteurs indépendants de l'ONU pour enquêter sur le ciblage d'hôpitaux par l'armée d'occupation israélienne."