Tuerie en RDC: un militaire condamné à mort, trois autres à 10 ans de prison

Un officier a été condamné à mort lundi, trois autres militaires à dix ans de prison et deux acquittés par la justice militaire qui les jugeait pour la répression d'une manifestation qui a fait plus de 50 morts le 30 août à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Les avocats des condamnés, qui avaient plaidé l'acquittement, ont annoncé leur intention de faire appel.