Tunisie: un spectacle pour "casser les murs" des handicaps et des différences

Rayen est atteint d'un trouble moteur, Nourhène porteuse d'une trisomie 21, Sondos et Ahmed sont des artistes reconnus, mais quand ces Tunisiens dansent ensemble, leurs différences s'estompent pour produire un spectacle inédit et émouvant, capable de "casser tous les murs".

Son spectacle, Lines (Lignes) sera présenté à six reprises d'ici le 8 octobre, pendant le Festival Dream City, qui s'est ouvert vendredi à Tunis.

"Le spectacle n'est pas du tout sur le handicap, j'ai créé une situation de diversité, de mixité, mais on ne fait que parler de danse", explique-t-il à l'AFP en marge des répétitions.

Il a imaginé Lines après avoir dirigé en 2021 à Tunis des ateliers pour L'Art Rue, organisatrice de Dream City et promotrice d'activités pour rendre l'art accessible aux enfants défavorisés.

"Il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap donc ça va poser pas mal de questions. Mais rapidement, les gens vont s'intéresser à la danse, à ce qu'ils font et pas à ce qu'ils sont". L'idée étant de "casser tous les murs qui nous empêchent d'inventer des choses exceptionnelles comme ce moment-là".

Son spectacle réunit 15 danseurs dont 5 professionnels et 5 porteurs de handicaps, leurs mamans, frères ou soeurs et même une interprète de la langue des signes.

"Ces identités confondues se mélangent", souligne M. Graham, qui y trouve un écho aux récits de son grand-père, un Sicilien de Tunisie, sur "ce pays extrêmement mixte, qui a brassé beaucoup de cultures".

Dans son spectacle, le chorégraphe s'inspire du rythme lancinant de la "hadra", les chants de la tradition soufie, complétés par de la musique électronique.

Il y fait figurer des mamans comme Hakima Bessoud, 49 ans, mère d'Iyed, qui a quitté en 2018 un poste à responsabilité dans le tourisme pour suivre son fils à la voix d'or, admis au conservatoire à Tunis.

La danse c'était "un rêve d'enfance qu'elle n'a pas pu continuer". Cette forte personnalité dit aussi avoir dû vaincre les réticences de son mari qui a "posé beaucoup de questions au début".

Depuis Lines, sa vie est "bouleversée: avant j'avais la routine d'une femme au foyer, les enfants, la maison, et j'avais la flemme. Maintenant j'ai plein d'énergie, je me dépêche de tout faire pour courir aux répétitions".

Côtoyer une figure LGBT+ comme le danseur-acteur Ahmed Tayaa ne dérange pas cette femme issue d'un milieu conservateur: "je n'ai aucun problème avec les différences, il faut accepter tout le monde, même Iyed est différent."

Ahmed est lui heureux de montrer le côté "humain" de son personnage, loin de ses publications Instagram frivoles et farfelues dans les night-clubs tunisiens.

- "L'artiste qu'est Nourhène" -

Il est époustouflé d'avoir "découvert l'artiste qu'est Nourhène", sa soeur de 21 ans atteinte de trisomie. "On a tous un handicap, les gens qui verront le spectacle vont découvrir leur handicap de l'intérieur, ici c'est le paradis des gens différents", dit-il.

Pour la performeuse Sondos Belhassen, 55 ans, habituée aux spectacles bien calibrés, cette expérience "unique pour un danseur" l'a contrainte à "tout réadapter". "On est obligés d'être dans l'expérimentation, on n'a pas (en face) un corps formaté comme un danseur, on a un corps libre qui peut tout faire, même l'inattendu."

Cédric Mbourou, un danseur gabonais de 29 ans qui a dû se faire discret en mars, après une campagne xénophobe suscitée par un virulent discours anti-migrants du président tunisien Kais Saied, s'inscrit aussi "dans une optique de partage et d'entraide". Dans un spectacle où chacun est "le chorégraphe de son propre module", même les plus handicapés "parviennent à accomplir 80% de ce qu'ils veulent faire", s'étonne-t-il.

Ces personnes ont vécu "quelque chose de merveilleux", ont eu "de l'espace, du temps, des professionnels à leurs côtés pour les emmener ailleurs". "Je me demande quel poids ça va laisser dans leur univers", s'inquiète Mme Belhassen.

Pour combler ce vide, Andrew Graham espère que ce spectacle "très ambitieux" pourra "voyager dans le monde entier, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique".