Turquie: Erdogan annonce son candidat pour reprendre la municipalité d'Ankara

Turgut Altinok, actuel maire de Keçiören, l'un des deux districts les plus peuplés d'Ankara, défendra le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Erdogan face au populaire maire sortant Mansur Yavas, membre de la principale formation d'opposition (CHP, social-démocrate).

Mansur Yavas, qui figure parmi les hommes politiques les plus populaires de Turquie, est loué pour son action depuis 2019 à la tête d'Ankara.

Le CHP avait également repris cette année-là le contrôle d'Istanbul, infligeant sa plus humiliante défaite à l'AKP, au pouvoir depuis 2002. Les deux plus grandes villes de Turquie étaient aux mains de l'AKP et de ses prédécesseurs islamistes depuis vingt-cinq ans.

"Le deuxième parti de notre pays, le CHP, agit comme un serviteur de l'impérialisme", a lancé jeudi le président Erdogan, en présentant à Ankara les candidats de son parti dans plusieurs grandes villes turques.