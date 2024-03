Turquie: Erdogan concède une victoire historique de l'opposition aux municipales

Après dépouillement de 95% des urnes à l'échelle nationale, l'opposition turque a infligé au parti AKP (islamo-conservateur) du chef de l'État sa pire débâcle électorale.

Le principal parti de l'opposition, le CHP (social-démocrate), a revendiqué sa victoire à Istanbul et Ankara, les deux plus grandes villes de Turquie et s'apprêtait à en rafler de nombreuses autres, comme Bursa, grosse ville industrielle du nord-ouest acquise à l'AKP depuis 2004.