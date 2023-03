Turquie: l'alliance de l'opposition désigne son candidat face à Erdogan

"Kemal Kiliçdaroglu est notre candidat à la présidentielle", a déclaré Temel Karamollaoglu, leader du Parti de la Félicité, face à une foule rassemblée devant le siège de sa formation à Ankara, où se sont réunis lundi les dirigeants des six partis.

Les dirigeants des cinq autres partis de l'Alliance, dont M. Kiliçdaroglu, se trouvaient à ses côtés au moment de l'annonce.

Les élections présidentielle et législatives ont été maintenues à la date prévue, malgré le séisme du 6 février qui a fait plus de 46.000 morts et dévasté des zones entières du sud et sud-est du pays.

Kemal Kiliçdaroglu, à la tête du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) depuis 2010, a promis un retour au jeu démocratique s'il est élu en mai.