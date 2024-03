Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 07H00 locales (06H00 HB) dans l'est de la Turquie pour des élections municipales qui se tiennent à l'échelle du pays, ont constaté des journalistes de l'AFP présents à Diyarbakir, la plus grande ville kurde du pays.

Dans les grandes villes comme Ankara et Istanbul et dans l'ouest du pays les opérations de vote commenceront une heure plus tard et s'achèveront à 17H00 (16H00 HB).