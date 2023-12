Turquie: séisme de magnitude 5,1 dans la mer de Marmara, pas de victimes

Les journalistes de l'AFP ont ressenti les secousses dans la partie asiatique et européenne d'Istanbul, tandis que les habitants se sont précipités dans la rue craignant un effondrement des bâtiments à Bursa, selon les images diffusées par les médias turcs.

Avec ses plus de 15 millions d'habitants, Istanbul est la plus grande ville de Turquie à craindre un grand séisme à cause de sa proximité avec la faille nord-anatolienne, une de plus actives dans le monde.