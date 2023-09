Tuvalu sera toujours un Etat, même sous l'eau, promet son Premier ministre

Tuvalu pourrait être un des premiers pays submergés par la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique, mais cela n'implique pas de remettre en cause son statut d'Etat, prévient le Premier ministre du petit archipel du Pacifique.

Alors les discussions académiques et diplomatiques autour de la définition d'un Etat sont "inutiles", a-t-il estimé, assurant qu'il travaillait avec la communauté internationale pour "mettre fin à ces distractions".

Les 11.000 habitants de Tuvalu sont répartis sur neuf îles dont le point culminant ne dépasse pas cinq mètres au-dessus du niveau de la mer.

Deux des atolls représentés sur son drapeau aux onze étoiles ont déjà disparu et même certaines zones les plus élevées pourraient devenir inhabitables d'ici 2100 en raison de la contamination des sols et des terres par l'eau de mer.