UCLouvain : les étudiants pro-palestiniens appellent à une manifestation lundi

Ils en ont fait la demande au vice-recteur, venu les rencontrer jeudi. "Ce dernier a accepté de transmettre cette demande au recteur. Nous attendons la réponse de ce dernier et répétons une nouvelle fois notre volonté de dialoguer et de négocier avec les autorités universitaires jusqu'à ce que nos revendications soient entendues", indiquent les étudiants dans un communiqué.

Ils y regrettent également le manque de dialogue avec l'UCLouvain. C'est le vice-recteur aux Affaires étudiantes qui s'est présenté jeudi lors de l'assemblée générale du mouvement d'occupation. "Nous avons rapidement été déçus par la posture du vice-recteur et par son refus de débattre, ou même de discuter des revendications avec nous." (...) "Face à nos revendications et à nos arguments, le vice-recteur s'est contenté de répéter maintes et maintes fois qu'il n'avait ni les compétences, ni la légitimité pour nous répondre et qu'il transmettrait nos demandes au recteur, sans rien ajouter ou presque. Nous nous interrogeons donc sur la volonté réelle de l'UCLouvain d'entamer des discussions constructives avec nous."